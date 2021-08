Tänavuse ERKI Moeshow võitis Karin Kreek

ERKI Moeshow võitja Karin Kreek pälvis 1200 euro suuruse preemia. Teisele kohale tuli Kärolin Raadik kollektsiooniga «Nagu sukk ja saabas». Kolmanda koha võitis Karl-Christoph Rebane kollektsiooniga «Saving Light for Later». Rühmitus Dassemperdepot pälvis Ajakirja SÄDE eriauhinna oma meeldejääva showga «You have only one minute».