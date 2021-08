Priidu Pärna: Tallinna koolides on klassid ülerahvastatud

Tallinna koolide vastuvõtutingimusi revideerinud Pärna sõnul on algava kooliaasta suurimaid murekohti asjaolu, et koolides ületatakse kahel kolmandikul juhtudest seadusega lubatud klasside täitumise piirnormi.

Pärna tuletas linnajuhtidele meelde, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on klassis ette nähtud 24 õpilast ning suuremad klassid on lubatud ainult erandjuhul ja kooli hoolekogu heakskiidul.

Ta meenutas, et eelmisel aastal Tallinna 57 koolis tehtud revisjon näitas, et 45 koolis ületatakse seadusega lubatud klasside täitumise piirnormi. «Sama jätkub ka algaval õppeaastal, kui kooli minnakse tervishoiu hädaolukorra tingimustes. Enam kui kümne Tallinna kooli ventilatsioonisüsteemid on kaasajastamata ning neis puudub sundventilatsioon,» lisas Pärna.