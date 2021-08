Suurperede liit tänas koolikampaaniale õla alla pannud toetajaid

Suurperede liidu eestvedaja Karl Laasi sõnul võib kampaaniat lugeda igati õnnestunuks. “Meil oli ainuüksi Tallinnas kaasatud üle 70 vabatahtliku, Narvas 20 ja Tartus 15. Kogusime ligi 30 000 artiklit koolikaupu, millest saavad abi 2500 last üle Eesti,” ütles Laas. “Veel teeb rõõmu, et inimesed märkasid meie vabatahtlikke ning tõid neile lisaks koolikaupadele lilli, kommi ja šokolaadi. Selle eest suur tänu kõigile headele inimestele. Veel sooviksin tänada kõiki meie toetajaid, sealhulgas eriti Solaris keskust, Tanja Mihhailovat ja Aigar Vaigut, kes olid kampaania innustajad,“ lisas ta.

Tähistamaks heategevuskampaania edukat kordaminekut ning tänamaks kõiki vabatahtlikke ja toetajaid, kes lasterikastele peredele annetusi tegid, toimus laupäeval Solaris keskuses kampaania lõppu märkiv tänuüritus. Ka kõik külastajaid, kes sel ajal keskuses viibisid, said osa Tanja Mihhailova kontserdist. Ühtlasi anti üle tänukirjad vabatahtlikele ja ettevõtetele, kes kampaaniale oma toetusega õla alla panid. Õhtut juhtis teadlane ja saatejuht Aigar Vaigu.

“Solaris on juba aastaid lasterikkaid peresid toetanud,” ütles Solaris keskuse turundusjuht Kristin Lepikson. “Oleme täitnud oma kampaania “Puuduta” raames lasterikaste perede unistusi ning toonud peresid ka Solarisse kinno. Ka meie rentnikud toetavad lapsi erineval moel: kes võimaldab koolilastele uusi prille, kes pakub võimalusi meelelahutuseks. Meil oli suur rõõm ka koolikampaanias kaasa lüüa ja teada, et koolitee alustamine on paljudele suurperedele sel aastal lihtsam,” lisas ta.