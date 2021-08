WHO: õpetajad peavad olema vaktsineerimisel prioriteet

Õppetöö jätkumisel pärast suvevaheaega on tähtis, et kontaktõpe jätkuks katketeta hoolimata koroonaviiruse nakkavama deltatüve levikust, märgitakse avalduses. "See on äärmiselt oluline laste hariduse, vaimse tervise ja sotsiaalsete oskuste seisukohast, kuna koolid aitavad lastel saada õnnelikeks ja oma panust andvateks ühiskonna liikmeteks," ütles WHO Euroopa regiooni direkor Hans Kluge.