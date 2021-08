Mess tutvustab huvilistele keeleõppe võimalusi

Esimene mess toimub 4. septembril kella 10-15 Kohtla-Järvel TalTech Virumaa Kolledžis ning teine 18. septembril kella 10-16 Tallinna Lauluväljakul. Üritused on osalejatele tasuta ja messil pakutavat on võimalik jälgida ka veebi kaudu.

Messile on oodatud erineva eesti keele oskuse ja erinevate keeleõppevajadustega täiskasvanud, et tutvuda uusimate metoodikatega ja valida endale sobiv keeleõppe vorm. Igal täistunnil toimub messialal loterii, on avatud kohvik ning toimuvad lõbusad tegevused lastele.