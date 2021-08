Riik toetab uute veebikoolitustega koole ja lasteaedu

Koolitused „Targalt internetis - ABC minu koolis“ ja „Targalt internetis - ABC minu lasteaias“ on mõeldud koolide ja lasteaedade haridustehnoloogidele ja sisekoolituste läbiviijatele.

Distantsõpe on esile toonud vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu targale ja turvalisele internetikasutusele. Seetõttu lõi amet uued koolitused, mis annavad koolide ja lasteaedade sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma asutuses tarka interneti kasutamist toetada. Koolitused on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle roll on õpetajate koolitamine.