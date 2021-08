Pealinna koolides lasi ennast vaktsineerida 2690 inimest

„Koolides vaktsineeritute hulgas oli rohkem küll täiskasvanuid kui õpilasi, kuid oluline on see, et paljud inimesed leidsid enda jaoks sobiva võimaluse vaktsineerida. Kõige rohkem käidi vaktsineerimas Reaalkoolis, aktiivsuselt järgmisel kohal olid Lasnamäe koolid Lasnamäe Gümnaasium, Läänemere Gümnaasium ja Kuristiku Gümnaasium. Enne kooliaasta algust täna ja homme on eelregistreerimata võimalik vaktsineerima tulla ka linnavalitsuse vaktsineerimispunkti Vabaduse väljakul,“ ütles Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.