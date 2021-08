Pärnus alustab tänavu kooliteed 589 esimese klassi last

Pärnu keskuslinna koolides saab aabitsa 442 ning osavalla koolides kokku 147 last, teatas Pärnu linnavalitsus. Audru osavallas asub tarkust taga nõudma 67, Paikusel 66 ning Tõstamaal 14 esimese klassi last.

Kokku on algaval õppeaastal Pärnu üldhariduskoolides õpilasi 7345, mis on tervelt klassijagu ehk 25 õpilase võrra enam kui aasta tagasi. Pärnu linna üldhariduskoolidesse on minemas kokku 6166 ja osavallakoolidesse 1179 õpilast.

Õpilaste arvu poolest on Pärnu keskuslinna suurimad koolid 840 õpilasega Pärnu Ülejõe põhikool ja 820 õpilasega Pärnu Mai kool. Osavallakoolidest on 590 õpilasega suurim Paikuse kool.

Pärnu linna 17 lasteaeda on sel sügisel minemas ümmarguselt 2800 last.

Linnas alustab tänavu tegevust ka uus kool – Pärnu Kristlik Erakool. Ühtlasi on algav õppeaasta oluline veel teiselegi Pärnu erakoolile – Pärnu Waldorfkoolile, mis on kasvanud põhikooli mõõtu. See tähendab, et 2013. aastal avatud Pärnu Waldorfkoolis on nüüd olemas kõik põhikooliklassid ja tuleval kevadel lõpetab kooli esimene lend üheksandikke.