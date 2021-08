Õpetajate töötasu jätkab kasvamist

Nii munitsipaalkoolide õpetajate töötasu alammäär kui ka keskmine brutokuupalk on alates 2011. aastast kasvanud enam kui kaks korda. Viimase viie aasta jooksul on munitsipaalkoolide õpetajate töötasu alammäär ning keskmine brutokuupalk tõusnud 34 protsendi võrra. Õpetajate ametikohtade ja õpilaste suhtarv on väga madal – viimastel õppeaastatel on see olnud ligikaudu 12 õpilast õpetaja ametikoha kohta. 20 ja rohkem aastat tagasi ulatus see 19 õpilaseni õpetaja ametikoha kohta. 2020/2021. õppeaastal on õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv langenud 2012/2013. õppeaasta tasemele, mil õpilaste ja õpetajate suhtarv oli allpool tabelis vaadeldava perioodi madalaim ehk 11,9 õpilast ühe õpetaja ametikohta kohta.