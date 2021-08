Uuring aitab koolidel digiõppest maksimumi võtta

Ühtteist kooli kaasava uuringu meeskonda kuuluva Tartu Ülikooli haridusteaduste professiori Margus Pedaste sõnul oli uuring plaanis juba enne koroonakriisi, kuid viimased poolteist aastat, mis sundisid koole digivahendeid varasemast märksa enam kasutama, lisasid sellele hoogu ja vajadust juurde.

„Muutused on teinud uuringu palju ahvatlemaks seetõttu, et digivahendid, digikeskkonnad ja digimaterjalid on saanud palju enam õppeprotsessi loomulikuks osaks. Meil on palju rohkem seda, mida uurida. Samas on ka meie vastutus veel suurem, sest nii paljudel on nii väga vaja tõenduspõhiste otsuste tegemiseks teadmist,“ leidis Pedaste.

Kool on digiõppes lapsekingadest välja astunud

Uuringus osaleva Sõmeru põhikooli direktor Virge Ongi sõnul on nende kool astunud distantsõppe jooksul digivahendite kasutamisel suure sammu arengus edasi. Seda nii tänu kooli tööle võetud haridustehnoloogile kui paradoksaalsel kombel ka koroonaviirusele, mis sundis koole distantsõppele. „Kui ei oleks olnud distantsõpet ja vajadust digivahendeid kasutada, siis kes teab, kas üldse oleksime hakanud seda valdkonada tõsiselt arendama,“ arutles Ong.

„DigiEfekti“ eesmärk on vaatluste ja intervjuude abil aru saada, millised on koolides kasutatavad digimaterjalide kasutamise viisid ja hinnata nende mõju õpitulemustele. „Püüame aru saada, kas üht või teist liiki viiside suurem kasutus aitab paremini saavutada erinevaid ainealaseid või üldisi pädevusi,“ selgitas Pedaste. Seejärel on tema sõnul plaanis jagada soovitusi õpetajatele ja nende koolitajatele, et digimaterjalide kasutus oleks senisest tõhusam. „Samuti saame siis suunata digi arendajaid, et nad keskenduks just sellele, mis on teadusuuringute põhjal väärtuslikum,“ lisas Pedaste.

Koolijuht Virge Ongi sõnul loodabki kool projektist tuge digiõppe läbimõeldud arendamiseks. „Oma koolis saime küll kiiresti üle pelgalt ülesannete kirjeldamisest ja hakkasime juba varakult kasutama videotunde. Lapsekingadest oleme seega välja astunud, aga arenguruumi on veel kõvasti ja seni oleme pidanud olema ikkagi iseõppijad,“ rääkis Ong. Ta lisas, et iseõppimine on viinud arusaamisele, et mõnikord on vähem tõesti rohkem ja digiõpet ei ole vaja killustada paljude erinevate keskkondade vahel. Samuti on tulnud koolil endal otsida lahendusi, kuidas õpetada distantsilt matemaatikat, keemiat, füüsikat ja vene keelt, kus lihtne videotund jääb lahjaks. „Nii jõudsime graafikalaudadeni, kuhu saavad õpilased ise ka eemalt kirjutada ja need on end õigustanud,“ tõi Ong näite.

Digiõpe võib olla enamat kui e-õpik või test

Digivahendite kasutamise juures saab eristada kahte peamist kasutusviisi. Pedaste selgitusel on need õppimise rikastamine ja õppimise muutmine. Rikastamise üheks võimalus on õppevahendite, õppekeskkonna või õppematerjali asendamine, mis on ehk lapsevanematele ja koolidele kõige tuttavam ja tähendab, et õpilastel tuleb paberõpiku asemel kasutada e-õpikut. „Kuid selles on samamoodi staatilised tekstid ja pildid,“ tõdes Pedaste.