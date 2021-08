Päästeameti juht: tuleb mõelda laste ohutuse peale pärast koolipäeva

«Lapsevanema ülesanne pole mitte ainult kindlustada lapsele hea kooliharidus, vaid anda edasi ka muud elementaarsed teadmised – tuleohutusest, elektriseadmete kasutamisest ja häda korral abi kutsumisest,» ütles Tammearu.

Kuigi kõige rohkem õnnetusi juhtub just kodus, on Tammearu sõnul hea uudis see, et saab nende ära hoidmiseks ise palju ära teha. Päästjate kinnitusel tasubi enne kooliaasta algust kontrollida suitsu- ja vingugaasiandurite korrasolekut ning kui vaja, vahetada patarei või paigalda uus andur.

Juhul, kui laps peab pärast koolipäeva mitu tundi üksi kodus olema, võib olla tarvidus kasutada ka elektriseadmeid, et valmistada süüa või hoopis vaadata telerit. Seega tuleb lapsele õpetada, kuidas neid sisse ja välja lülitada ning ohutult kasutada

«Kui kodus on vaja ahju kütta, veendu, et laps on võimeline seda iseseisvalt tegema. Kui mitte, tuleb toad kas hommikul soojaks kütta või paigaldada elektriline soojendaja,» soovitab Tammearu.