Olustvere koolijuht: kool ei ole ülejäänud ühiskonnast ohtlikum

Kui selged ja täidetavad on teie jaoks ministeeriumi juhised koolidele?

Oleme jõudnud end kurssi viia ja tahame teha kooli jaoks täpsema juhendi, kus oleks oluline välja toodud ja see, mis meid väga ei puuduta, välja jäetud. Näiteks maski kandmise reeglid avalikus kohas kooli ei puuduta, selle osa jätaks välja. Meil on suured ruumid ja väike kool, seega saame õpilasi hajutada ja vahemaad hoida. Aga arutame veel kogu kooliga kõik läbi.

Vaktsineerimata töötajatele on maskikandmine soovituslik, kuidas see praktikas välja näeks, kas jätate inimese enda otsustada ja kui paljusid see teie koolis puudutab?

Meil on väga kõrge vaktsineerimise protsent: 90 ja nendega, kes ei ole vaktsineeritud on räägitud ja nemad on ise nõus maski kandma. See ei ole probleem. Maskitagavara on praegu koolil olemas ja kui saavad otsa, siis vaatame, kas raha on uute jaoks olemas.

Kuidas hakkab toimuma vaktsineerimata töötajate ja nakkuskahtlusega laste testimine?

Meil majas kohapeal kooliõde ei ole, aga tahame, et ikkagi professionaal sellega tegeleks ja peagi kohtume selles küsimuses kooliõe ja arstiga ning otsustame, kuidas see toimuma hakkab. Vaktsineerimist me peale ei suru, usun et piisab, kui inimene ise oma tervist jälgib ja käitub vastutustundlikult. Laste puhul loodame samuti kooliõele, aga täpselt veel kõik paigas ei ole, alles tulime puhkustelt.

Kui põhjendatuks peate hirmu, et sel sügisel võivad kõige suuremaks nakkuselevitajaks kujuneda just koolid?

(Ohkab). Võib nii minna, kuid on ju küll inimesi, kes ei käi kuskil, hoiavad distantsi ja saavad ikkagi haiguse. Seega ei ole kool see ainuke koht, kus võib nakkus vohama hakata, see võib juhtuda igal pool. Arvan, et kui järgime korralikult reegleid ei pea hirmu tundma. Meil on suur maja ja palju ruumi, klassid on väikesed ja vahetundides oleme väljas nii palju kui võimalik.

Kuidas saate koolis tagada selle, et kehv õhukvaliteet ei aitaks viiruse võimalikule levikule kaasa?

Meil ei ole kaasaegset ventilatsiooni ja elu näitab, kas kunagi saame. Oleme ühes majas Olustvere teenindus- ja maamajanduskooliga ja see kuulub riigile. Protsess, et vald saaks hoone endale ja algaks selle kaasajastamine on alles käimas. Seni saame avada akna ja vahetundide ajal klasse kümme minutit tuulutada.

On teil CO2 mõõdik juba olemas?

Loodame, et saame need soetada selle raha eest, mis valitsus selleks eraldas, aga seda peab taotlema omavalitsus ja praegu me ei tea kui kaua sellega veel läheb.

Juhendis on toodud õpilaste õpilünkade väljaselgitamise vajadus, kui palju see teie kooli puudutab?

Õpilüngad selguvad niikuinii kohe, kui tööga alustame. Koolil on selleks olemas tugisüsteem ja saame pakkuda õpiabi. Aga, meil ei pidanud kevadel mitte ükski laps jääma distantsõppe tõttu klassi kordama ja meil on kõik lapsed alles, keegi ei ole läinud kaduma. Meil on ju väikesed klassid ja klassijuhataja saab kõigiga tegeleda.

Milline mõju oleks sellel, kui kolmas aasta tuleks eelmise kahega sarnane ja tuleks taas minna pikaks ajaks distantsõppele?

Keegi seda ei taha, aga arvan, et oleme selleks paremini valmistunud ja jänni ei jää. Veebitunnud on juba päris tunnid ja keegi enam üksi töövihiku taga pusima ei pea. Jällegi – väikese koolis eelis on see, et kogukond ja suhtlus jäävad ka distantsõppel alles.

Lõpetuseks, kas näete ohtu, et kodude erinev suhtumine vaktsineerimisse ja maskidesse võib tekitada ka koolis konflikte?