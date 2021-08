Viljandi gümnaasium õpetajatelt maske ei nõua

Kuidas valmistute õpilaste võimalike õpilünkade väljaselgitamiseks ja mida ette võtate, kui need on teada?

Ka normaalsels õpiprotsessis esineb lünki teadmistes ja kahtlemata on üle Eesti distantsõppest tulenevat mahajäämust, kuid seda mitte niivõrd kindlates ainetes vaid üldpädevustes nagu sotsiaalne võimekus või enesemääramisoskus. See on kompleksem probleem, sest ainetes saab kergemini järjele aidata kui pädevustes tekkinud lünki likvideerida. Üritame seda teha nii palju kui võimalik. Näiteks sotsiaalse pädevuse arendamiseks lähevad 10. klassid kohe kooli alguses ööbimistega väljasõitudele, et teha tasa seda, millest neil on vajaka. Plaanime ka motivatsioonikoolitusi ja loenguid oma tegevuse eesmärgistamiseks.

Ministeerium rõhutab, et iga õpilane on tähtis ja keegi ei tohi koroonakriisi tagajärjel koolist välja langeda. Kas teie koolis on olnud probleemiks õpilaste orbiidilt kadumine või oht, et nad üldse koolist välja langevad?

Oli neid õpilasi, kes nii öelda kippusid ära kaduma, ei osalenud tundides, ei esitanud töid, ei vastanud telefonile. Mitte massiliselt, aga tavapärasest rohkem. Eriti rasked on need juhud, kus õpilane on nii lukus, et ei lase isegi enda perel ennast aidata. Nendega tegelevad õppenõustajad, pakume ka mõningast puhveraega puudujääkide likvideerimiseks. Eesmärk peab olema kindlasti, et ükski õpilane ei langeks koolist välja, kui realistlik see aga on, raske öelda. Kindlasti on ka neid, kes peavadki oma õpingutee ümber disainima.

Mis siis ikkagi saab, kui tuleb taas nädalateks või isegi kuudeks õpilased koju saata, see oleks ju juba kolmas aasta?

Õpetajate ootus on see, et seda enam ei juhtuks, ei tea küll kedagi, kes ütleks, et distantsilt õppimine on hea. Aga kui olukord seda nõuab, mis sa ikka teed, oleme õnneks paremini valmis, meil on riistvara ja juba mõningane kogemus. Kuid siiralt loodan, et suudame hoiduda sellisest ulatuslikust karantiinist nagu eelmisel aastal. Üks koht, kus on raskusi on vaimse toe pakkumine, sest reaalsus on see, et eksperte ei jagu ja õpetaja peab olema lisaks oma tööle motiveerija ja nõustaja. Seetõttu loodan, et pered pööravad üksteisele piisavalt tähelepanu. Korras peresuhted ja kodune tugi on koolile suur abi.

Kui tõsiseks peate ohtu, et koolis tekib sarnaselt ühiskonnaga konflikte sellelt pinnalt, kes kannab maski ja kes ei kanna, kes on ja kes ei ole vaktsineeritud?