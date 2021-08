Sügisest saab Virumaal radioloogiatehnikuks õppida

„Radioloogiatehnikuid on vaja kõikjal üle Eesti, kuid Virumaal on nende vajadus eriti tuntav,“ selgitas SA Ida-Viru Keskhaigla õendusjuht Alevtina Uustalu, miks on oluline, et Tartu Tervishoiu Kõrgkool koolitab spetsialiste regionaalselt, Virumaal.

Õppetöö Virumaal hakkab toimuma eelkõige Ida-Viru Keskhaiglas, Narva Haiglas ja Rakvere Haiglas. Valdavalt on tegemist distantsõppega, aga maksimaalselt 20 päeva semestris toimub õppe- ja praktiline tegevus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal. Õppe pikkus on 3,5 aastat ja see toimub eesti keeles.

„Loodame, et haiglate juurde õppebaaside loomine tekitab positiivse sideme tervishoiuasutustega ning loob hea eelduse tööle asumiseks. Üliõpilastel on võimalik alustada tööd abiradioloogiatehnikutena juba õpingute ajal,“ märkis Uustalu.

Tulevane radioloogiatehnik saab õppida nii inimese füsioloogiat kui ka IT-aineid ja meditsiinitehnika tööpõhimõtteid. Kui kõik need valdkonnad pakuvad huvi, siis selle eriala puhul ei pea vaid ühte neist eelistama. Haiglal on kaasaegne aparatuur, mis vastab tänapäeva kiirgusohutusstandarditele ning meil on seadmed, mis võimaldavad teostada mitmesuguseid uuringuid.

Alevtina märkis, et eriala pakub hulganisti arenguvõimalusi. Õppimist saab jätkata magistrantuuris ning huvi korral ka hiljem doktorantuuri astuda.