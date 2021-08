Ilm soosib: kooliaasta aktused pääsevad suure tõenäosusega sajust

Õppeaasta avapäeval ulatub Eestini Briti saartelt kõrgrõhuala idaserv. Kui öö hakul sajab veel kohati hoovihma ning on udu, siis päev tuleb valdavalt sajuta. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning sooja on päeval 16-19 kraadi.

Ka rektorite nõukogu esimees Mart Kalm pooldab võimaluse korral aktuste viimist õue. "Näiteks Tartu Ülikool teeb avaaktuse peahoone ees õues - teised küll sees," ütles Kalm ja lisas, et enamus ülikoolides on ka ventilatsioon hea.

Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe rääkis, et neil on samuti plaanis pidada õppeaasta avaaktus väljas, sest koolis sees ei ole piisavalt ruumi suure ürituse korraldamiseks nii, et oleks täidetud hajutamise reeglid. Kui ilm on halb jääb aktus ära ja selle asemel toimuvad rühmajuhendajate tunnid.