Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetab reedel 33 kutseõppurit

«Haridus on väärtus ja selle roll on võtmetähtsusega tänapäeva maailmas erialadel, kus töö on seotud ennekõike inimestega, nende abistamise või nende eest hoolitsemisega,» tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Kui reedel saavad lõputunnistuse 33 lapsehoidja ning tegevusjuhendaja õppekava lõpetajat, siis juba esmaspäeval, 30. augustil tervitab kõrgkool 389 esmakursuslast. Esmakordselt algab õpe neljas maakonnas korraga: lisaks Tartule ka Tallinnas ning Ida- ja Lääne-Virumaal.

«Regionaalne koostöö ja kolmes piirkonnas korraga startiv radioloogiatehnikute õpe teeb uue õppeaasta eriliseks. Ühelt poolt on kõrgkoolil valmidus ja tahe pakkuda haridust õppuri kodule lähemal nendes piirkondades, kus on valdkonna spetsialistide puudus. Samuti viitab see aga väga heale koostööle kõrgkooli ja haiglate vahel,» ütles Preeden.

Radioloogiatehnikuid koolitab ainukesena Eestis Tartu Tervishoiu Kõrgkool, sel sügisel avatakse õpperühmad Tartus, Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla juures ning Virumaal Narva Haiglas, Rakvere Haiglas ning Ida-Viru Keskhaiglas.

Lisaks radioloogiatehnikutele alustavad rakenduskõrghariduse õppekavadel õpinguid tulevased õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, bioanalüütikud ja tervisekaitse spetsialistid. Kutseõppes asuvad esmakursuslased õppima massööri, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hooldustöötaja ja erakorralise meditsiini tehniku ning magistriõppes terviseteaduse õppekaval.

Ulla Preeden nentis, et vastutus tervishoiu valdkondades on suur. «Seega, need on alati pidulikud ja suurejoonelised päevad, kui kõrgkool saadab teele uue lennu vilistlasi või õppehoone ukse avavad uued haridusteekonnale asujad.»