Reedest saab kümnes Tallinna koolis lasta end vaktsineerida

Vaktsineerimine on vabatahtlik, millest on teavitatud nii koole kui ka õpilasi ja lapsevanemaid. Õpilane saab vaktsineerima minna koos vanemaga või vanema antud kirjaliku nõusolekuga. Nõusoleku vormi leiab vajadusel Tallinna kodulehelt.

Iga vaktsineeritu saab loosiauhinna, mille seas on kruiisid, spaakülastused, kinkepiletid ja kinkekaardid. Peaauhinnaks on 30 iPadi, millest praeguseks on välja loositud üks. Auhinnaloosi on toetanud ettevõtted Tallink, Tallink Hotels, Super Skypark, Rahvusooper Estonia, Vene Teater, Forum Cinemas, Eesti Rahva Muuseum, Rademar, Circle K, Burger King, Maxima, Premia, Kalev, Telia ja Südameapteek.