Tallinna Tehnikaülikoolis tõestab nakkusohutust käepael

Üliõpilased saavad tasuta käepäela Digiloost allalaaditud tõendi alusel ülikooli meenetepoest või teistest regionaalsetest keskustest ja esialgu on paelu kavas kasutada septembri lõpuni. Paela saavad tudengid, kel on ette näidata immuniseerimise või läbipõdemise tõend. Vaktsineerimata tudengid, kes esitavad negatiivse testitulemuse pääsevad ülikooli koroonajuhendi järgi küll üritusele, kuid paela ei saa, kuna neil tuleb oma negatiivset staatust korduvalt tõendada.

Ülikooli on vabalt siseneda lubatud ainult ülikooli töötajatel ning teadus- ja õppetegevusega seotud isikutel. Külalistele peab uksele vastu minema ja nende vaktsineerituse kontroll on kutsuja vastutusel. Üliõpilased, kes on vaktsineerimata või ei soovi enda terviseandmeid õppejõule avaldada, peavad ülikooli hoonetes kandma maski. Õppejõul on õigus, aga mitte kohustus, küsida maski mittekandvatelt üliõpilastelt nakkusohutuse tõendit.