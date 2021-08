Kahes Pärnumaa koolis algab õppeaasta vaktsineerimisega

SA Pärnu Haigla avab mõlemas haridusasutuses õppeaasta avaaktuse päeval vaktsineerimispunkti.

PKHK-s stardib esmakursuslaste kooliaasta 30. augustil ning samal päeval kell 11-14 toimub kooli ruumis A020 vaktsineerimine. Vaktsineeritakse nii töötajaid, õpilasi, lapsevanemaid kui soovijaid väljastpoolt kooli. Vaktsiiniks on Pfizer ning kaitsesüsti soovijad end eelnevalt registreerima ei pea. Küll tuleb kõigil kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Pärnu kolledži päeva- ja sessioonõppe avaaktus on 8. septembril ning samal päeval kell 10-16 on kolledžis auditooriumis 111 avatud Pärnu haigla vaktsineerimispunkt. Siia on kaitsesüsti saama oodatud kolledži üliõpilased ja töötajad. Vaktsineerimine toimub eelregistreerimiseta, vaktsiiniks on Pfizer.

Vaktsiini teise doosi saamise info antakse vaktsineerimispunktides kohapeal.

Nii kutsehariduskeskus kui kolledž julgustavad oma õppureid, tudengeid ja töötajaid vaktsineerima.

«Kõige efektiivsem viis koolide avatuna hoidmiseks on koolipere vaktsineerimine. Tahame selle kõigile meie kooli õpilastele ja töötajatele võimalikult mugavaks teha ning püüda vaktsineerima kutsuda ka õpilaste lähedasi ning sõpru,» rääkis uue õppeaasta eel Pärnumaa suurima haridusasutuse, Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp.

1170 õpilase ja kaasaegsete õppimisvõimalustega PKHK-s on õppureid väga erinevas vanuses - on nii noori, äsja põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud õpilasi, kui ka täiskasvanuid, kes on oma haridustee jätkamiseks valinud täiend- ja ümberõppe võimaluse.

PKHK-i direktori sõnul soovib kool väga, et algaval õppeaastal saaks õppetegevus toimuda avatult.

TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa rõhutas, et tänu teadlaste tööle ja tõhusatele vaktsiinidele on maailmast kadunud rõuged ning haruldaseks jäänud inimesi massiliselt sandistanud lastehalvatus, leetrid ja teised tõved.