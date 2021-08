Briti saadik autasustab prints Philipi loodud programmis osalenud Eesti noori

Arengupreemia ehk The Duke of Edinburgh's International Award on Ühendkuningriigis algatatud ja maailmas tuntud noorte arenguprogramm, mis on viimase 60 aasta jooksul inspireerinud miljoneid noori inimesi elu muutma. Eestis rakendab programmi Eesti Skautide Ühing.

Briti saadik Ross Allen tunnustab esimesi Eesti noori, kes programmi läbisid. «Duke of Edinburgh’s Award’i programmis osaleb üle miljoni inimese. Prints Philip oli pühendunud noorte õppimise, hariduse ja enesetäiendamise toetaja, Arengupreemia programmi jätkamine aitab tema pärandit elus hoida,» ütles saadik.

Eesti Skautide Ühingu peaskaudi Siim Maripuu sõnul õpivad rahvusvahelise programmi käigus noored oma arengu eest ise vastutust võtma ja arengut planeerima. «Hea meel on, et noorte Arengupreemia tegemiseks on leitud turvalisi võimalusi ka piirangute ajal,» lisas ta.

The Duke of Edinburgh’s International Award on vabatahtlik mitte-võistluslik enesearenguprogramm, millest saavad võtta osa kõik soovijad vanuses 14-24 eluaastat. Noored, kes programmi läbivad, muutuvad enesekindlamaks ja iseseisvamaks, arendavad suhtlusoskust ja juhiomadusi ning õpivad keerulistele olukordadele lahendusi leidma. Programm loodi Suurbritannias 1956. aastal Edinburghi hertsogi prints Philipi eestvedamisel ning sellega saab liituda enam kui 140 riigis kooli, ülikooli, tööandja, noorteorganisatsiooni ja skaudiühingute kaudu.