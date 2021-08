Tallinna Ülikoolis algab õppeaasta kõikidele maskides

Ülikooli kommunikatsioonijuhi Rein Oleski sõnul on koolil kaks peamist prioriteeti: lähiõpe koos kvaliteetse haridusega ja turvaline õpi- ja töökeskkond. Seetõttu on tudengitel kohustus kanda ülikooli siseruumides kaitsemaski. Juhul kui üliõpilasel pole võimalik tervislikel põhjustel maski kanda, tuleb tal kanda visiiri.

Ka on Tallinna Ülikool otsustanud kontrollida Tallinna Ülikoolis töötajate nakkusohutuse tõendit. Vaktsineerimata ülikooli töötajatel on kohustus kanda ülikooli siseruumides kaitsemaski, ent väljaspool isiklikke tööruume soovitab ülikool Oleski sõnul kanda maski kõikidel. Lisaks on ülikoolil õigus töötajaid testida.