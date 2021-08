Ülikoolid kutsuvad tudengeid end vaktsineerima

Möödunud õppeaasta näitas, et kuigi e-õpe oli huvitav kogemus, väsisid paljud üliõpilased üksi veebi teel õppimisest ja soovisid taas kursusekaaslaste ja õppejõududega näost näkku kohtuda, et kontakt oleks vahetu ja õpe efektiivsem.

Vähem oluline pole ka ülikoolielu õppetööväline osa: ülikooliaastate juurde käib vilgas tudengielu ning vaktsineerituna on võimalik osaleda tudengiüritustel ja ühistegevustes.

Ülikoolides on kasutusel kõik viiruse levikut tõkestavad meetmed. Paraku ei piisa siin ülikoolide pingutustest, vaja on ka tudengite panust. Tudengite ja töötajate vaktsineerimine tagab ülikooliperele tõhusama kaitse koroonaviiruse vastu. See omakorda võimaldab jätkata sügisel senisest olulisemalt suuremas mahus lähiõppega ja elada täisväärtuslikku seltsielu.