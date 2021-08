Uus haridusportaal MÕTE avab olulisi haridusteemasid

Eelmisel nädalal ilmus esimene podcast, mis tutvustas MÕTE portaali vedavaid inimesi ning nende plaane. Neljapäeval saab kuulata sisulist arutelu juhtimist eestvedava õppimise teemal. Podcasti modereerib Ivo Lille, kes on Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor, stuudios kõnelevad Uulu põhikooli direktor Egle Rumberg, Urvaste kooli ja Valga Jaanikese kooli direktor Jaanika Käst, Pärnu-Jaagupi lasteaed Pesamuna õppejuht Külli Lumi ja Sirje Ellermaa, kes on Kärla põhikooli direktor. Vestlus põhineb Michael Fullani raamatul “Koolijuhi kolm võtmetegurit tõhusaks juhtimiseks”. Teemat kokkuvõtvas osas saavad lisaks koolijuhtidele sõna ka valdkonna eksperdid.

„Kui klassikaliselt on Eestis koolijuhtide ühendused maakonnapõhised, siis meie koostöögrupis on koolijuhid erinevatest Eesti paikadest. Me kanname endaga kaasas kaasaegseid juhtimise põhimõtteid ning teame, et elukestev õppimine on ka koolijuhi rollis ääretult oluline. Tänasel päeval, kui me enam alustavad koolijuhid ei ole, tunneme vajadust anda oma panus Eesti haridusellu. Oleme oma MTÜ Sõber Koolijuht kaudu loonud haridusportaali MÕTE, mis asub aadressil mote.edu.ee ning mille kaudu plaanime järjepidevalt erinevaid haridusteemasid käsitleda,“ ütles MÕTE portaali üks eestvedajatest Egle Rumberg.