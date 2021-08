Noored tutvuvad võimalustega kosmoses karjääri teha

Karjääripäeva eesmärk on noortele tõestada, et ka Eestis võib neist saada maailmatasemel teadlane või ettevõtja. Kuna reaalained kipuvad koolis sageli teoreetiliseks jääma, soovitakse karjääripäeval praktiliste tegevuste kaudu näidata, milliste päristöödeni need viia võivad.