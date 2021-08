Tehnikaülikool avas ligi 6 miljonit eurot maksnud uue õppehoone

Ehituse Mäemaja on liginullenergiahooneks osaliselt ümber ja osaliselt uuesti ehitatud majana täna TalTechi teatel ülikooli kõige energiatõhusam ja parima sisekliimaga õppe- ja teadushoone.

"Ehituse Mäemaja avamine on ülikooli jaoks oluline samm kliimaneutraalsuse poole," märkis ülikooli rektor Tiit Land. "Tegemist on ülikooli esimese täielikult liginullenergiahooneks ehitatud õppe- ja teadushoonega, kus ühest küljest on tudengitel võimalik saada tipptasemel inseneriharidust, teisest küljest teadlastel võimalik teha teaduskatseid ning edasi arendada kogu maailmas üha olulisemaks muutuvaid energiatõhususe lahendusi."