Tallinna linn toetab riigi plaani koolides kontaktõppe taasavamise kohta

Esimesse klassi astujaid on 3895 ehk see arv on võrreldav mullusega. Gümnaasiumiastmes asub 10. klassis õppima 3618 õppuriti ehk ligi 500 enam kui mullu. Kokku on Tallinnas gümnaasiumiastmes õppureid algaval õppeaastal 10 196 ehk ligi 900 mullusest rohkem. Tallinna huvikoolidesse läheb aga sellel aastal 9101 õpilast. 20 784 last läheb aga Tallinna munitsipaallasteaedadesse ja see number on 480 võrra vähem kui mullu.