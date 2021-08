Arhitektuurimuuseumi haridusprogrammid alustavad uut õppeaastat

"Proovime siin leida vastused järgmistele küsimustelel, milline on kõige sobivam tool, kuidas nägemine ja ruumi tajumine omavahel seotud on, kuidas ruum sind puudutab, mis tunne on olla ümmarguses ruumis, kuidas ruumid lõhnavad, kas ruumi saab maitsta, milline on hoonete vereringe ja nii edasi. Lõpuks valmistab iga osaleja väikse maketi, mille saab kaasa võtta," märkis muuseum.