Mitu Tartu haridushoonet saab päikesejaama

Teisipäevasel linnavalitsuse istungil tunnistati linna hoonetele päikeseparkide projekteerimis- ja ehitustööde hankel edukaks Elpec Energy OÜ pakkumus kogumaksumusega 205 954 eurot.Tööde valmimise tähtaeg on 360 päeva lepingu sõlmimisest.

Nutika linnaosa ehk SmartEnCity projekt algas Tartus 2016. aastal ja selle käigus on liginullenergiahooneteks renoveeritud 18 kortermaja, mille korteritesse on paigaldatud targa kodu lahendused. Projekti toel on Tartu kesklinnas võetud kasutusele energiasäästlikud ja uuenduslikud lahendused kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises. SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020.