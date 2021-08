Pärnu hariduskonverents keskendub vaimsele tervisele

Konverents "Tarkus on hinge tervis“ toimub kell 10-16 Pärnu spaa- ja konverentsihotellis Strand ja seal osalevad alus-, huvi-, üldhariduse- ja noorsootöö valdkonna töötajad.

Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla sõnul pole Pärnus ülelinnalist haridustöötajate konverentsi ammu olnud. „Hariduskonverents, kus osalevad nii lasteaednikud, kooliõpetajad, tugispetsialistid, huvihariduse esindajad kui noorsootöötajad, on Pärnus pika ajalooga traditsioon. Konverentside korraldamine jäi mõneks aastaks soiku, aga nüüd tahame selle tava taaselustada. Usun, et Pärnu haridustöötajad tahavad edaspidigi augustikuu lõpus kokku saada, kuulata ettekandeid päevakajalistel teemadel ning kohtuda üle pika suve silmast silma kolleegidega. See oleks igati tore start algavale kooliaastale,“ märkis Koitla.