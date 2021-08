Koroonaajastu kärbib välistudengite ridu

Tallinna Tehnikaülikooli peaks praeguse seisuga õppima asuma 330 välistudengit enam kui poolesajast riigist. Veel eelmisel nädalal oli potentsiaalseid tudengeid paarkümmend inimest rohkem. Ülikooli kommunikatsioonijuhi Epp Joala sõnul on paljud just koroona tõttu õppekoha pakkumise tühistanud. Joala sõnul sai ülikool enne pandeemiat rohkem avaldusi ning kohale jõudis ka suurem osa välistudengeid. „Paraku on koroonapiirangute tõttu paljudel takistusi viisa taotlemise ja reisimisega,“ tõdes Joala. Välistudengite arvu vähenemise taga on Joala sõnul seegi, et ülikool tõstis sissesaamise latti ja rakendab GRE teste, mis on sõela tihedamaks muutnud.