Tartu ülikoolis pole kaitsesüstita tudengil maskist pääsu

Juhend, mille järgi ülikool hakkab tegutsema sündis praktilisest vajadusest, kuna eelmisel nädalal valminud haridus- ja teadusministeeriumi juhised koolidele jäid kõrgkoolide osas üldsõnaliseks. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk tõi näiteks, et ülikoolil puudus selgus, kas üliõpilaste vaktsineeritust tuleb kontrollida samamoodi nagu ürituste korraldamisel ja haridusasutuste töötajate puhul ning kas ülikool üldse tohib seda teha.

Selles osas on selgunud, et ülikoolil on õigus inimeste nakkusohutust vajadusel kontrollida ja sellega tehakse algust 30. augustil ülikooli peahoone ees toimuval avaaktusel. „Järgime riiklikku korraldust ja kontrollime osalejate nakkusohutust,“ seisab ülikooli käitumisjuhises. Lisaks näeb juhis ette, et üliõpilased, kes on vaktsineerimata või ei soovi oma anmdeid avaldada, peavad maski kandma ka õppetöö ajal ning õppejõul on õigus küsida maskita üliõpilastelt nakkusohutuse tõendit.

Valki sõnul on lähiõpe kavas eeskätt väikestes rühmades ja praktilises õppes. Suured loengud, kus on sada ja rohkem osalejat toimuvad aga veebipõhiselt. Samuti võib veebi kaudu korraldada väiksemate rühmade õpet, kui see on sisuliselt mõistlik ja auditooriumis pole võimalik tagada hajutatust. Õppejõul ei ole kohustust pakkuda hübriidõppe võimalust.

Ülikooli eesmärk on, et võimalikult palju töötajaid ja üliõpilasi oleks vaktsineeritud. Tartu ülikool on seadnud sihiks, et oktoobri lõpuks on 90% kogu ülikooliperest vaktsineeritud. Selleks luuakse vaktsineerimisvõimalusi ülikooli õppehoonete juures. Juuli lõpu seisuga oli TÜ töötajatest vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 87%. Üliõpilaste kohta praegu info puudub, kuid ülevaate saamiseks on ülikool küsinud haigekassalt anonüümseid andmeid. Kuni 90% eesmärki pole saavutatud, tuleb õppehoonete üldkasutatavates ruumides (koridoris, fuajees jm) ja rahvarohketel koosviibimistel kanda kõigil maski.

Sarnaselt üldhariduskoolidele antud juhistega ei pea vaktsineeritud tudeng jääma lähikontakti korral isalotsiooni, kui tal puuduvad haigustunnused ja saab osaleda õppetöös. Viirushaiguse tunnustega peavad koju jääma nii vaktsineerimata kui ka vaktsineeritud töötajad ja üliõpilased.