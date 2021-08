SA Postimehe Fond rahastab kuue ajakirjandustudengi haridusteed

Postimehe Fondi juhataja Mart Raudsaar märkis, et ka sellel aastal õnnestus fondil toetada hulka teotahtelisi noori ajakirjandusüliõpilasi, kellel on suur potentsiaal kujuneda Johann Voldemar Jannseni ja Jaan Tõnissoni traditsioonide parimateks järgijateks.

Postimehe Fond määras Armas Riivesele magistriõppe toetuse 10 000 euro ulatuses. Toetus makstakse saajale välja kahes osas.

Bakalaureuseõppe 4000-eurosed stipendiumid pälvivad Jörgen Sinka, Kertu Liisa Mooste, Iida-Mai Einmaa, Marek Ross ja Anita Tamm. Stipendiumid makstakse välja igakuiste osamaksetena tänavu septembrist kuni järgmise aasta maini.

Armas Riives asus juba 2018. aastal kogemusi omandama Postimehes ja seda majandustoimetuse suvereporterina. Hiljem on ta end tõestanud väärt ajakirjanikuna Tartu Postimehes. Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi saanud Riivest ootavad nüüd piiride avanedes ees õpingud Berliini Vabas Ülikoolis.

Iida-Mai Eenmaa pole end seni veel ajakirjanduses proovile pannud, kuid Balti Filmi- ja Meediakooli tudengina on tal kindel soov meediamaailmas kanda kinnitada ning eelkõige on sihikul televisioon. Kertu Liisa Mooste on aga noorteväljaande 4dimensioon peatoimetajana juba ajakirjanduses niinimetatud "vana tegija" ning Tartu Ülikooli lõpetamise järel on plaanis samal rajal ka jätkata.

Marek Ross on proovinud paljut õpingutest Tallinna Tehnikaülikoolis bussirooli keeramiseni välja, kuid ka temal on nüüd kindel tahtmine Tallinna Ülikoolis meediaõpingud lõpetada ja ajakirjanikuna jätkata. Sarnaselt mõtleb ka Jürgen Sinka, kes on jõudnud Tartusse meediaõpingute juurde läbi informaatika bakalaureusekraadi.

Tartu Ülikoolis ajakirjandust õppiv Anita Tamm sai esimesed tõelised meediakogemused Pärnu Postimehes, kinnitades napi kuuga kanda tubli ajakirjanikuna.

Bakalaureuseõppes taotlesid sellel korral stipendiumi üheksa tudengit, magistriõppe toetusele laekus kolm avaldust.