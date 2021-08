Uues Jõhvi programmeerimiskoolis alustab õpinguid 215 inimest

Tulevastest õppijatest on iga viies Ida-Virumaalt ja veerand naised, õppijate keskmine vanus on 27. Kokku hakkab koolis õppima 16 eri rahvusest programmeerimishuvilist.

“Planeeritud 200 õppija asemel pakume võimaluse oma kooliteed alustada 215 inimesel. Põhjuseks on tugevad ja motiveeritud kandidaadid, kelles nägime potentsiaali, mida nad saavad meie koolis realiseerida,” kommenteeris koolijuht Karin Künnapas. “Oma kooliteed alustavad kood/Jõhvis näiteks varem tuukri, koka ja advokaadi elukutse omandanud, kuid ka juba teistes haridusasutustes õppinud tarkvaraarendajad. Kõigile pakub kool midagi uut ja huvitavat, millest on soov osa võtta.”

Teiste seas alustab kooliteed 32-aastane Jõhvist pärit tuletõrjuja Andres Sulg, kelle jaoks oli suvine sprint päris keeruline eneseületus. “Õige rütmi saavutamine on alguses raske, aga see kõik on tehtav tänu ümbritsevatele inimestele. Keskkond on väga motiveeriv: inimesed aitavad üksteist igas olukorras ning see paneb ka ennast edasi liikuma vaatamata raskustele.”