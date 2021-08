TalTec aitab otsida teaduspõhist teed rohelinnani

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinnale oluline teadmispõhiste otsuste langetamine linna planeerimises ja erinevate valdkondade arendamises. „Selleks, et toetada Tallinna pidevat muutumist jätkusuutlikuks linnaks, mis tõmbab talente oma elu- ja töökeskkonnaga, on tähtis teha tihedat koostööd ülikooliga. Just Tallinnas asub Eesti ainuke tehnikaülikool ning seda võimalust tuleb mitmekesisemalt linna arengusse integreerida,“ ütles Kõlvart.