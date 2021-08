Muuseumid tutvustavad haridustöötajatele uusi programme

Veebinari juhatab sisse Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kes räägib muuhulgas sellest, kuidas muuseum toob sõnumeid minevikust, aga ehitab tulevikku meie lastele ning miks mälu ja enesetunnetuse jaoks on vaja eri muuseumeis käia. Lisaks on võimalus osa saada vestlusringist, kus kultuuriranitsa ideed tutvustab kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa ning selle vajalikkuse teemal arutlevad vastloodud Tabasalu Gümnaasiumi õppejuht Jüri Käosaar, Tartu Ülikooli muuseumi haridusosakonna juhataja Tiiu Kreegipuu ja teised koolijuhid ning muuseumipedagoogid. Vestlusring toimub samuti Teamsi vahendusel ning kuulajad saavad ka küsimusi esitada. Ülejäänud päeva täidavad muuseumide virtuaalsed töötoad.

Muuseumide roll formaalse koolihariduse toetaja ja laiendajana on Siimu hinnangul aasta-aastalt kasvanud. Nüüdisajal on muuseumid oma haridusprogrammidega arvestatav partner koolidele ja õpetajatele, aidates muuta õpitavaid aineid õpilastele elulisemaks ja mitmekesisemaks ning seda unikaalses õpikeskkonnas – muuseumiruumides ekspositsiooni keskel. „Tavamuuseumitundide kõrval pakuvad muuseumid võimalust külastada muuseume ka veebi vahendusel. Veebitunnid toimuvad reaalajas ja neid viib läbi muuseumi haridustöötaja. Seda võimalust kasutati palju koduõppe perioodidel, kuid see on suurepärane alternatiiv ka kaugema kandi koolidele, kust on keeruline tihti füüsiliselt kohale tulla,“ lisas ta.