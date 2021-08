TLÜ mikrokraadidele saab kandideerida augusti lõpuni

Mitmed õppekavad on valdkondadeülesed, kombineerides näiteks loodus- ja ühiskonnateadusi. Õppekavade hulgast leiab hariduse juhtimise, keeletoimetaja, hispaania keele ja kultuuri, visuaalse ja helilise kommunikatsiooni või näiteks vaidluste lahendamise kursuseid. Iga õppekava on erinev – seda nii ainepunktide mahult kui ka läbimise kestuse poolest.

Tallinna ülikooli arendusprorektori Katrin Saksa sõnul on mikrokraadi õpe hea võimalus neile, kel on tarvis mõnes valdkonnas teadmisi värskendada, ent päris ülikooli õppima astumiseks mahti ei ole. «Ootame õppima kõiki, kes soovivad parandada enda konkurentsivõimet tööturul. Ka on mikrokraad hea võimalus näiteks neile, kes soovivad end ette valmistada karjääripöördeks,» lisas Saks.

Õppima asumise tingimused sõltuvad mikrokraadi õppekavast. Näiteks turunduskommunikatsiooni mikrokraadil õppimise eelduseks on keskharidus. Keeletoimetaja õppekava puhul eeldatakse aga kandideerijalt bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset ja eesti keele oskust C2 tasemel. Täpsed sisseastumistingimused on kirjas iga mikrokraadi õppekava kirjelduses.

Õppe läbides saab lõpetaja täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ning viide, millise tasemeõppe õppekava või koolituskursusega on mikrokraad seotud.