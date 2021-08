Tallinnasse kerkib 5,4 miljoni euro eest uus lasteaiahoone

Hoonesse on kavandatud 12 rühmaruumi. Igasse rühmaruumi pääseb otse hoovialalt. Seejuures on sissepääsude alad projekteeritud ka välise õpikeskkonnana kasutamiseks. See võimaldab luua hea ühenduse hoone sisese ja välise õpikeskkonna vahel.

Rühmaruumid on projekteeritud valgusküllased ja avarad. Hoone on lahendatud lamekatustega, mille vihmavee äravoolud on lahendatud hoone siseselt. Hoonest edela suunas on projekteeritud avar ja hästi jälgitav hooviala välisteks õppe- ja mängulisteks tegevusteks.