Haridusjuhid: koolide avatud hoidmise võtmesõna on vaktsineerimine

Kehv ventilatsioon

Probleemiks on jätkuvalt ka kehv ventilatsioon. Kersna sõnul on riik eraldanud omavalitsustele investeeringuteks 30 miljonit eurot ja selles osas pandi juurde soovitus, et seda raha võiks kasutada haridusasutustes ventilatsiooni parandamiseks. Küsitlus näitas, et veidi enam kui pooled omvalitsused seda ka tegid.

"Ülevaade näitab, et 70 protsenti üldhariduskoolide õpilastest õpivad klassiruumides, kus om mehhaaniline ventilatsioon ja 30 protsenti loomuliku ventilatsiooniga ruumides. Viimase puhul pole kindlasti tegemist kaasaegse ventilatsiooniga ja seal peab jälgima CO2 taset ja ruume regulaarselt õhutama," ütles Kersna.

Et koolidel oleks vajalik aparatuur, moodustab valitsus fondi, kust omavalitsused saavad taotleda toetust ja andurid osta. Fondi suurus on 2,6 miljonit eurot.

"Edasi suuname koostöös rahandusministeeriumiga CO2 rahasid ventilatsioonide väljaehitamiseks ja seda esimeses voorus 15 miljoni euro ulatuses," lisas Kersna.

Oskus märgata

Koolijuhtide Ühenduse esimehe Urmo Uibolehe sõnul on kogu koolirahvas ootamas uue õppeaasta algust ning oluline on see, et haridus on riigi prioriteet ja koolide avatuna hoidmine on esmatähtis. "Pingutame selle nimel, et õppetöö oleks stabiilsem, ning märgiline on juba see, et oleme teemasid läbi arutanud ja istume ka täna ühise laua taga," tunnustas Uiboleht.

Tema sõnul on kaks koroona-aastat olnud väga keerulised, kuid on olnud ka palju sellist, mida tasub ka kaasa võtta. "Kahtlemata on hariduselus tähtis vahetu kontakt õppija ja õpetaja vahel ning see koduõppe ajal kannatas ning sotsiaalsus ja märkamisoskus vähenes. Loodan väga, et kontaktis olles me taas märkame, ka seda, mis on juhtunud distantsil oleku aegadel, kuid suudaksime olla ka paindlikumad lahenduste osas," ütles Uiboleht.

Tema sõnul tuleb valida sobivad õppemeetodid ja ei tohi karta ka olla teatud hetkedel distantsil või õppida kusagil mujal. "See viimane peaks olema ka täiesti uueks normiks ja võimaluseks, kuid otsud peavad olema läbimõeldud," ütles Uiboleht, kiites koolidele saadetud haridus- ja teadusministeeriumi saadetud juhiseid, mis haridusasutustelt autonoomiat ära ei võta.

Uibolehe sõnul on oluline, et tuleb teha tihedat koostööd ülikoolidega ja teadlastega, samuti tuleb uskuda vaktsineerimisse. "Minu üleskutse kõikidele, kuid eelkõige lapsevanematele on see, et usaldage kooli, õpetajat ja ka oma last," lisas Uiboleht.

Sära õpetajate silmadesse

Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri rõhutas, et kontaktõppele tulek ei ole oluline mitte vaid õpilastele, vaid ka õpetajatele, kes soovivad anda oma panust klassi ees. "Kui on räägitud, et vaja on õpiliste silm särama saada, siis kindlasti ei ole vähetähtis ka õpetajate silmade sära, sest õpetaja töö on loominguline, mida on soov teha klassis koos õpilastega, mitte kusagil arvuti taga, mis pärsib õpetaja entusiasmi," ütles Voltri.