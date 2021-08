Riik pakub tasuta tööalaseid kursusi ligi 15 000 inimesele

Kursused toimuvad koostöös kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolidega ning neid rahastatakse haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) eelarvest. Riik on tasuta kursusi pakkunud juba üle kümne aasta, neist on osa võtnud ligi 100 000 inimest. „Riiklikult rahastatud kursused on täiskasvanud õppijate seas väga populaarsed ja hinnatud,“ sõnas HTM-i asekantsler Robert Lippin. „Elukestev õppimine hoiab õpioskused värskena ja see aitab tööturu muutustega kiiremini kohaneda ning annab konkurentsieelise,“ lisas ta.