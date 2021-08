Tehnikaülikooli uuele õppeaastale annab stardipaugu orienteerumine

Orienteerumise rada hõlmab endas 15 tegevust, mille on välja pannud TalTechi tudengiorganisatsioonid. Teiste seas on väljas TalTech Cheerleaders, tudengivormel, robotiklubi, orkestrid, koorid ja üliõpilaskogud. Linnaku eri paikadesse on välja pandud põnevaid atraktsioone nagu takistusrajad, robotite võidusõit ja katsed. Melu kestab kella poole kolmest poole seitsmeni.