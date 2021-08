Seminar kutsub mõtlema välistudengite ettevõtlikkuse suurendamisele

„Eestis iga-aastaselt õppivat enam kui 5000 välistudengit on suur potentsiaal mitte ainult töötajate näol, vaid ka ettevõtjate, loojate ja eestvedajatena,“ sõnas Study in Estonia juht Eero Loonurm.

Seminar „Starting up: creating a future for internationals in Estonia“ toimub reedel kell 16. Seminaril osalevad lisaks Eero Loonurmele StartIp Estonia esindaja Annika Järs, Tartu Ülikooli ning festivali esindaja Maret Ahonen ning ettevõtte CyberWiseSpace juht Olga Vovk.