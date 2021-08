Saaremaa riigigümnaasiumi uhiuus hoone sai valmis

Saaremaa Gümnaasiumi juhil Ivo Visakul jagub vaid kiidusõnu. «Meie vajadusi ja tagasisidet võeti tõsiselt, ideed said tähelepanu ning arutati üksipulgi läbi. Heaks näiteks on auditoorium, kus meie soovidest võeti väga palju arvesse ning mis koostöös muutus veel multifunktsionaalsemaks. Kokkuvõtteks - see on südamega tehtud kaasaegne kool, mis pakub mõnusat õpikeskkonda. Koolipere on uue kooliaasta eel juba ootusärevil.»