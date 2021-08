Kooliõed kutsuvad koolidesse vaktsineerima

Kaitsesüsti on oodatud saama õpilased alates 12. eluaastast ja nende pered. Vastu võetakse ka kõik teised soovijad. Nädalavahetusel on vaktsineerimismeeskond valmis tegema 3000 kaitsesüsti, teatas sihtasutus Tallinna Koolitervishoid. Sihtasutuse juhi Kädi Lepa sõnul on sellel ja järgmisel nädalavahetusel tööpostil enamik kooliõdesid, oodates oma õpilastega kohtumist enne kooliaasta algust, et lapsed saaksid tervena 1. septembrile vastu minna.

“Meie kooliõdede üks paljudest tööülesannetest ongi tegeleda just õpilaste vaktsineerimisega ja enamus õpilasi on õdedega juba tuttavad. Tõsi, kõik koolid pole nädalavahetusel vaktsineerimiseks avatud, ent kõik piirkonnad on kenasti kaetud ja kõigile on loodud mugav võimalus enne kooli kaitsesüsti tegema tulla,” selgitas Lepp ja kinnitas, et iga Tallinna õpilane saab vaktsineerima minna mistahes kooli, kus vaktsineerimine toimub.