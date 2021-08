Septembrist alustab tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon

Nõuandeliinile on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.

„Piloteerisime kevadel õpetajate nõuandeliini, mis võeti haridustöötajate poolt hästi vastu. Samas nägime, et tegelikult ei vaja koolipsühholoogi nõu ainult õpetajad, vaid ka haridusasutuste teised osapooled – õpilased, lapsevanemad ja noored ise. Seepärast otsustasime Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga nõuandeliini tööd laiendada, et olla toeks võimalikult paljudele oma vaimse tervise hoidmisel,“ ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning lisas, et nõuandeliin tõstab psühholoogilise nõustamise kättesaadavust.