Püha Johannese Kooli hoone saab nurgakivi

“Kooli jaoks on ehitustööde algus ja nurgakivi panek suure sümboolse väärtusega samm,” ütles ligi 400 õpilasega üldhariduskooli direktor Liivika Simmul. “Oleme oma kojujõudmist oodanud peaaegu kümme aastat, mitu korda kolinud. Kooli kasvamine on justkui südame avardamine – iga aastaga peab sinna mahtuma rohkem lapsi ja peresid.”

„Alustasime vabatahtliku töö ja null-eelarvega. Siiani oleme tegutsenud rändkoolina, kolinud õpilaste lisandudes üha suuremale rendipinnale, unistades samal ajal ikka ka päris oma koolimajast,“ kommenteerib kooli sihtasutuse juhatuse liige Oleg Shvaikovsky. „Sihikindla töö ja heade inimeste abiga oleme aastate jooksul jõudnud nii kaugele, et oma kodu on käeulatuses. Kool on majandanud kokkuhoidlikult, kogunud sääste ja annetusi, nii oleme aastate jooksul oma tulevase hoone rajamisse panustanud juba ligi miljoni euroga, ostnud krundi Nõmme mändide alla, investeeriunud, arhitektuurilahendusse, projekti ja töödesse ehitusplatsil.“

Koolimajast tuleb igavikulistel traditsioonidel põhinev nüüdisaegne arengukeskkond, mis ei ole pelgalt kool, vaid terviklik ja kõigile avatud haridus- ja kultuurikeskus. Püha Johannese Kool plaanib avada ka gümnaasiumiosa.

Tulevases gümnaasiumis on ruumi 630 õpilasele, projekteerimisel on seatud eesmärgiks hoida ümbritsevat maastikku ja sellesse sobituda. Koolimaja ehitab AS Merko Ehitus Eesti. Koolimaja projekteeris arhitektuuribüroo SKAD. Ehitustööd said alguse käesoleva aasta juunis ning koolimaja valmib 2022. aasta septembriks.

Koolimaja ehitamiseks kogutakse annetusi ning võetakse laenu. Kõik head inimesed, kes soovivad toetada koolimaja ning hariduskeskuse ehitamist, on oodatud annetama veebisaidil: https://anneta.pjk.ee. Suureks toeks on ka pisikesed püsiannetused.

Püha Johannese kool sai alguse mōttekaaslastest lapsevanemate ja õpetajate ideest rajada kool, mis võimaldaks saada väga hea hariduse, aga mitte iga hinnaga. Selleks tuleb inimest vaadelda tervikuna, arvestades ihu, hinge ja meele kooskõla. Inspiratsiooni ammutati idakiriku inimesekäsitlusest ja asutajad olid veendunud, et laps omandab õpitu sügavamalt ja kestvamalt, kui tunneb end hoituna.

Püha Johannese Koolis kohtuvad ajatu ja tänapäevane, iidsed väärtused ja nüüdisaegne õpikäsitus. Koolihariduse kõrval on oluline, et inimene ei kaotaks sidet oma hingega, oma nähtamatu ja igavikulise identiteediga, sest vaid nii saab kujuneda terviklik isiksus. Pedagoogika on eelkõige elus suhe, kool pühendub teadlikult heade suhete loomisele ja hoidmisele laste, laste ja õpetajate, kolleegide, perede ja kooli, vanemate ja laste vahel.