Sotsid on mures keelekümbluse tuleviku pärast

„Keelekümblus on üks tõhusamaid keele omandamise viise. Eestis on üle 20 aasta arendatud kakskeelse õppe keelekümbluse programmi, mis on olnud eeskujuks ja aluseks kogu lõimitud keele- ja aineõppele ning millega on liitunud arvukalt lasteaedu ja koole. Seda programmi on tulemuslikult juhtinud pädevad eksperdid, kes alul töötasid integratsiooni sihtasutuses, seejärel sihtasutuses Innove ja hiljem haridus- ja noorteametis. Nüüd tuuakse juhtimine üle ministeeriumisse, mis läheb risti vastu hiljutise reformiga, kus rakendusliku iseloomuga tegevused viidi ministeeriumist välja,“ märkis Odinets.