Rahvusvaheline ülikoolide edetabel paigutas Tartu Ülikooli keskmiste hulka

Helsingi ülikooli koht on tabelis viimase nelja aastaga langenud, kirjutab Helsingin Sanomat. «Tippteadust on väga raske teha kahanevate ressurssidega,» tõdes ülikooli aserektor Paula Eerola ajalehele. Siiski on Helsingi ülikool endiselt ainus Soome ülikool, mis on Shanghai edetabelis saja maailma parima ülikooli seas, asudes seal 82. kohal. «Kuigi tulemus on hea ja oleme saja parima seas on langustrend murettekitav,» lisas Eerola.