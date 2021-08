Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi läbib 17 koolijuhti

”On oluline teadvustada, et areng on pidev protsess ja koolijuht on esiõppija rollis,“ ütles Saku gümnaasiumi värske juht Keit Fomotškin. „See programm on meile edukaks stardiks ülivajalik, sest annab teadmisi, praktilisi oskusi ning võimaluse üksteist sel teekonnal toetada. Meil on väga kihvt lend – juba on näha osalejate motiveeritust, uudishimu, julgust küsida ja jagada ning sihikindlust,” lisab ta.