Jääaja Keskuses avatakse mudilastele hariv tegevustuba

Tegevustoa sisustus on tuletatud Jääaja Keskuse üldisest temaatikast, mis muudab toa omanäoliseks, uudseks, põnevaks ning samas ka harivaks. Tegevustoas on palju erinevaid käelisi tegevusi ning minimaalselt digitaalseid lahendusi, et pakkuda külastajatele tegevusi väljapool nutiseadmeid.