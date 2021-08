Luua metsanduskooli nõutuim eriala on maastikuehitus

Koolijuht Haana Zuba-Reinsalu sõnul tunnetab Luua metsanduskool igapäevaselt oma rolli tagada Eestile targad, oskuslikud ja vastutustundlikult looduses töötavad inimesed. "Meil on ühiskonna ja tööandjate ees suur vastutus, et koolitaksime spetsialiste, kes oskaksid Eesti loodusega ümber käia nii, et see täidaks nii ökoloogilisi, kultuurilisi kui majanduslikke eesmärke. Õnneks on meil viimastel aastatel olnud suurte konkursside põhjalt võimalus valida kõige motiveeritumad ja särasilmsemad õppurid, kelle kätesse see väljakutse usaldada."

Luua metsanduskoolis on täna ligi 70 protsenti õppuritest töö kõrvalt oskusi omandavad täiskasvanud. "Viimased kaks aastat on suurendanud huvi nende erialade vastu, mille omandamise järel saab töötada iseseisvalt, vajadusel ka üksinda ning boonusena veel maapiirkonnas – Luua Metsanduskool on selliste erialaoskuste omandamiseks parim valik. Eriline rõõm on metsatehniku õppekava vastuvõtunumbrite üle, kuna tegemist on paar aastat tagasi loodud uue õppekavaga, mis on õppijate poolt hästi vastu võetud ning eriala lõpetajate järele on suur nõudlus," lisas Haana Zuba-Reinsalu.